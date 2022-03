Moeder neemt cannabis van zestienjarige af: drugsvriendjes gijzelen en ranselen hem af

Voor de Hasseltse correctionele rechtbank zijn donderdag vier tieners verschenen nadat ze een zestienjarige meenamen naar een flat in Pelt en hem afranselden. Hij moest cannabis ter waarde van 130 euro voor ze verkopen, maar dat lukte niet meer toen zijn mama de drugs had afgenomen.

Terug naar 10 oktober vorig jaar. Het gezelschap dwingt de zestienjarige om in Lommel in een auto te stappen. In een appartement langs de Jeugdlaan in Pelt houden ze hem vast. Hij moet er vuistslagen incasseren en krijgt een mes op de keel gezet. Toch slaagt hij erin om de politie te alarmeren. Bij hun aankomst weten de verdachten te vluchten terwijl ze het slachtoffer op een matras achterlaten. De agenten treffen in de woning 53 joints, een precisieweegschaal, een alarmpistool en een broekriem aan. Al snel is duidelijk dat het pand dienst doet als een plek van waaruit gedeald wordt. Dankzij onder meer een achtergelaten identiteitskaart, vingerafdrukken en een boete kunnen de agenten de betichten in beeld brengen.

130 euro schuld

De spilfiguur blijkt eveneens een zestienjarige te zijn. Hij dealt drugs en omringt zich met enkele vrienden. Drie van hen, onder wie een achttienjarige Lommelaar en een Bocholtenaar van negentien jaar, zitten sindsdien achter de tralies. De minderjarige hoofdrolspeler verblijft in de gesloten jeugdinstelling van Everberg en doorloopt een parcours voor de jeugdrechtbank.

Aanvankelijk wil het slachtoffer niet veel kwijt over wat er gebeurd is. Later blijkt al snel waarom. Hij kocht in eerste instantie cannabis bij de verdachten om vervolgens ook te dealen in opdracht van zijn leeftijdsgenoot. Ongewild zadelt de moeder van het slachtoffer haar zoon op met een drugsschuld van 130 euro nadat ze de cannabis van hem afneemt.

Voor een betrokkene, die eerder al kennis maakte met justitie, is 36 maanden cel en 8.000 euro boete gevorderd. De Lommelaar en Bocholtenaar riskeren respectievelijk 30 en 24 maanden cel plus 8.000 euro boete. Tegen de huurder van het appartement is 12 maanden cel en een boete gevraagd. “Als men op die leeftijd een drugsschuld gaat innen, wat gaat daar dan later van komen”, stelde de procureur zich luidop de vraag. Elke advocaat minimaliseerde daarop het aandeel van zijn cliënt en wees ook op de rol van het slachtoffer. “Het zijn ratten die elkaar in de staart bijten.”

Vonnis op 24 maart.