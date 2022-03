Zestiger krijgt slagen met naaldhak in oog tijdens dronken caféruzie: twee jaar cel

“Dergelijk zinloos geweld is onaanvaardbaar”, aldus de Tongerse rechter in het vonnis — © Shutterstock (Themabeeld)

In de nacht van 4 op 5 augustus 2018 zat de sfeer er goed in tijdens de bierfeesten in het centrum van Tongeren. Maar al snel liep het uit de hand toen twee jongeren onder invloed van alcohol en pepmiddelen keet kwamen schoppen.

De mannen begonnen een jonge vrouw lastig te vallen door haar te intimideren en seksuele avances te maken. “Ze maakten kusgeluiden maar de vrouw maakte meteen duidelijk dat ze geen interesse had. Vervolgens kapten de mannen een glas bier over haar hoofd, begonnen ze haar te slaan, te stampen en duwden ze haar tegen nadarhekken”, aldus de aanklager. De vrouw stond recht en nam haar naaldhak in de hand om zich te verdedigen.

Ondertussen kwam de zestigjarige man naar haar toegelopen om het meisje te beschermen. Hij vroeg aan de jongeren om de vrouw met rust te laten, maar bekocht het zelf met zware klappen. “Een van de mannen nam de schoen van de vrouw af en sloeg de zestiger met de naaldhak in het oog. Hij had een verbrijzelde oogkas en een hersenschudding”, aldus de aanklager.

Invalide

Het slachtoffer werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis en werd met spoed geopereerd. De man kreeg een prothese geplaatst in het oog en sukkelt sindsdien met hoofdpijnen, dubbel zicht en depressies omdat hij niet meer kan werken. “Mijn cliënt is twintig procent invalide. Die noodlottige dag heeft heel zijn leven veranderd”, zo klonk het bij zijn raadsman.

Het slachtoffer krijgt voor alle schade samen een bedrag van 37.347 euro. Er wordt ook een voorbehoud voorzien voor pijnstillende medicatie, oogdruppels en eventuele bijkomstige gespecialiseerde behandelingen.

Twee jaar cel

De 25-jarige man die de naaldhak in het oog van de man plantte, krijgt een celstraf van twee jaar en een geldboete van 1.600 euro. “Dergelijk zinloos geweld is onaanvaardbaar”, aldus de Tongerse rechter in het vonnis. Zijn 22-jarige kameraad moet een werkstraf van 250 uren uitvoeren. Als hij dat niet doet, gaat hij ook voor twee jaar naar de gevangenis.

De vrouw die werd lastiggevallen krijgt een schadevergoeding van 805 euro.