Puberteit door de ogen van Pixar: tiener wordt rode panda in ‘Turning Red’

Het moest er ooit van komen: een brede animatiefilm over hormonale veranderingen in het lichaam van een kind. Pixar bijt de spits af met Turning Red.

Mei, een twaalfjarig Chinees meisje uit Toronto, heeft het moeilijk met haar nervositeit en fascinatie voor jongens. Maar de rampenperiode begint wanneer ze op een ochtend opstaat als rode panda. Ze verandert wel terug in haar menselijke gedaante, maar van zodra ze opgewonden raakt, verschijnt haar rode staart. De titel en het verhaal van de nieuwe Pixar zijn niet mis te verstaan. Uiteraard behandelt debuterende Canadees-Chinese cineaste Domee Shi het delicate onderwerp extreem voorzichtig. Buiten het feit dat de mama van Mei in paniek met een stapel niet nader genoemde pakjes (maandverband) aandraaft, komen de hormonale veranderingen nooit op een concrete manier aan bod. Shi gebruikt haar Dokter Mei & Miss Panda-verhaal vooral om vlotte actie en grapjes te triggeren. Halverwege de film ben je al vergeten waar het echt om draait. Turning Red mag dan niet zo briljant zijn als Inside Out en Soul, de prent zal in ieder geval de geschiedenis ingaan vanwege het onderwerp en het feit dat dit de eerste Pixar-film is die solo geregisseerd werd door een vrouw. (cc)