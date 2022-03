Lydia Peeters: “Voldoende redenen om verkeersborden voor trajectcontroles te verwijderen”

Er zijn voldoende redenen om de verkeersborden die trajectcontroles aankondigen te verwijderen. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld) donderdag gezegd in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. De minister vindt het merkwaardig dat, op een moment waarin het “alle hens aan dek is om verkeersongevallenstatistieken te laten dalen, een heersende snelheidsbeperking niet voldoende zou zijn om de gewenste snelheid af te dwingen”.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat trajectcontroles op gewestwegen niet meer aankondigen. Bij nieuwe installaties worden geen borden meer geplaatst, met uitzondering van snelwegen. En de oude verkeersborden worden systematisch weggehaald. Het agentschap wil zo iets doen aan de wildgroei van verkeers­borden langs onze wegen.

Minister Peeters kreeg donderdag in de commissie Mobiliteit vragen over de kwestie van parlemlentsleden Rita Moors (N-VA), Bart Claes (Vlaams Belang) en Jo Brouns (CD&V). Die vroegen zich onder meer af waarom de borden verdwijnen.

Minister Peeters wees erop dat alle lokale besturen in juni 2021 een schrijven ontvingen waarin werd meegedeeld dat de trajectcontroles niet meer aangekondigd zouden worden én dat de bestaande borden verwijderd zouden worden. “Ik vind het zeer merkwaardig dat in een periode waarin we alle hens aan dek roepen om de verkeersongevallenstatistieken te laten dalen, een heersende snelheidsbeperking op zich niet voldoende zou kunnen zijn om bij de burger de gewenste snelheid af te dwingen”, voegde minister Peeters daar aan toe. Ze wees ook op de roep om steeds minder verkeersborden te plaatsen.

“Het AWV haalt de borden weg omdat zo weinig mogelijk borden langs de weg het meest efficiënt is. Dat zorgt ook voor minder obstakels langs de weg”, zei de minister. “De aankondigingsborden hebben bovendien vaak als pervers gevolg dat weggebruikers op plaatsen waar geen borden staan, de regels minder gaan respecteren. Ons doel is juist dat die overal worden gerespecteerd. Elke snelheidslimiet moet gerespecteerd worden en dat alleen kan leiden tot meer verkeersveiligheid”, besluit minister Peeters.