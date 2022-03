Geen zin in brushen? Geen probleem: natte lokken zijn hot op de catwalk

Natte lokken in verschillende varianten zijn – samen met de oogmake-up van Julia Fox, actrice en ex van Kanye West – een van de meest voorkomende beautytrends op de catwalks van dit moment. Rommelige, warrige stijlen, waarbij in sommige gevallen de lokken dramatisch tegen het voorhoofd werden geplakt, zagen we al bij verschillende modemerken voorbijkomen. De modellen droegen natte, glanzende en gladde lokken op hun voorhoofd, terwijl de uiteinden droog bleven. De wet looks bij Fendi en Dur Doux waren nette en bijna op het hoofd geplakte haarsnits. Bij Fendi gingen de kapsels ook vergezeld van een eenvoudige haarspeld die de diepe zijpartijen van de snit op hun plaats hield.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen