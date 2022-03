Geen vooruitgang op vergadering tussen buitenlandministers: “Lavrov kwam niet om te onderhandelen”

Op de vergadering tussen de Oekraïense en Russische ministers van Buitenlandse Zaken is na anderhalf uur praten geen vooruitgang geboekt over een eventueel staakt-het-vuren. Ook over andere onderwerpen vonden de twee geen akkoord. Ze zien een tweede overleg wel zitten.

Volgens de Oekraïense minister Dmitro Koeleba was de vergadering “gemakkelijk én moeilijk”. “Makkelijk omdat Lavrov zijn traditionele retoriek verderzette, moeilijk omdat de situatie in Marioepol erg complex blijft.” Lavrov zou niet ingestemd hebben met een humanitair corridor daar. “Dat is nochtans nodig”, zei Koeleba. “Ik hoop dat Rusland het toch zal toestaan.

“Over een staakt-het-vuren werd geen vooruitgang geboekt”, zei Koeleba, die nog meegaf net als Lavrov zeker open te staan voor nieuw overleg. “Ik blijf me engageren om een einde te maken aan de oorlog. Maar we kunnen de oorlog niet beëindigen zolang het land dat die begonnen is dat niet wilt. We blijven gaan voor een diplomatieke oplossing, maar dat betekent niet dat we gaan stoppen met ons te verdedigen. Het is door onze verdediging dat het plan van Rusland mislukt is. We gaan ons zeker niet overgeven.”

Hoe hij terugkijkt op het overleg? “Lavrov kwam eigenlijk niet om te onderhandelen, hij kwam enkel om te luisteren. Ik heb het gevoel dat Rusland van plan is te blijven strijden tot hun eisen ingewilligd worden.”

Onafhankelijk zijn

Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov, waarover Koeleba zei dat het “moeilijk was om naar hem te luisteren”, heeft hij Oekraïne eraan herinnerd dat Rusland al duidelijk geweest is over de eisen. Moskou wil daar een antwoord op. Ondertussen gaat de militaire operatie in Oekraïne volgens plan. Maar het Westen gedraagt zich wel gevaarlijk door dodelijke wapens aan Oekraïne te geven: “Ze creëren een gevaarlijke situatie die jaren kan duren. We hebben daarom beslist ernaar te streven nooit meer voor iets afhankelijk te zijn van het Westen.” Wat het uiteindelijk doel in Oekraïne is? “Een vriendelijk gedemilitariseerd Oekraïne zonder enige dreiging voor Moskou en de Russische cultuur.”