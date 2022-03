2.600 leerlingen secundair draaien proef aan UHasselt en Hogeschool PXL

Donderdag maken 1.300 laatstejaars van 28 scholen uit het secundair onderwijs kennis met de gang van zaken in de Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL.

“Ze komen een dag langs en kunnen kennismaken met de opleidingen”, leggen Marieke Huysmans (UHasselt) en Elke Martens (PXL) uit. “Ze krijgen ook een rondleiding van studenten. We hopen hen zo wat wegwijs te maken in hun keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.”

In de UHasselt konden vijftien lessen bijgewoond worden, waaronder een kennismaking met de gloednieuwe opleiding Sociale Wetenschappen die in september start, tenminste als de Vlaamse Regering het licht op groen zet.

Bij Hogeschool PXL konden 46 verschillende lessen worden getest, waaronder verschillende artistieke opleidingen. “Ik kom eens kijken”, zegt Hellen, laatstejaars in het Hasseltse Atheneum. “Het wordt dit of kleuteronderwijs, daar passeer ik namiddag.”

Keuze

Voor Lore, die les volgt in het Sint-Jozefsinstituut in Bokrijk is de keuze nog ingewikkelder. “Wellicht studeer ik binnenkort wel hier”, lacht ze. “Als het geen kunstopleiding wordt, gaat het Japanologie zijn. En daarvoor moet ik buiten Limburg terecht, niet simpel om te kiezen.”

Wie helemaal geen keuze kan maken, en zo waren er donderdag ongeveer honderd studenten, kon terecht op een workshop ‘Ik weet niet wat studeren’. En voor wie al beslist heeft, was er een sessie ‘nota’s nemen en studeren in het hoger onderwijs’, die ook door opmerkelijk veel begeleidende leerkrachten werd bijgewoond.

Op 29 maart zijn leerlingen secundair nogmaals welkom in de Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL.