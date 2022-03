Wout van Aert in gele trui: “Als het straks echt strijd wordt, is het aan Roglic”

Wout van Aert verscheen donderdagvoormiddag in de gele trui aan de start van de vijfde rit van Parijs-Nice in Saint-Just-Saint-Rambert. De Belgische kampioen besefte dat het moeilijk zal worden om in de pittige etappe met meer dan 3.000 hoogtemeters dat geel te behouden, ook al omdat hij niet te diep in het rood wil gaan met het oog op de voorjaarsklassiekers.

“Mooi hé. Ik geniet ervan”, zei Van Aert over de gele trui om zijn schouders. Toch wil hij die leidersoutfit vandaag niet koste wat het kost verdedigen. “Het is vandaag niet mijn taak om als eerste op kop te rijden. Maar het is wel de bedoeling om zonder al te veel energie te verspelen aan de finish te geraken. Als het echt oorlog wordt onder de klassementsmannen, is het toch aan Primoz (Roglic) zelf en ga ik mij niet te veel moeien. Als het gewoon een harde koers is, zal ik proberen om hem zo lang mogelijk bij te staan. Ik, Rohan (Dennis) en Stevie (Kruijswijk) moeten bij Primoz zijn op de zware klim in de finale en dan zien we wel wat er gebeurt”, vertelde Van Aert.

“Ik denk dat het een gevaarlijke rit is, die moeilijk te controleren zal zijn. Ik verwacht veel aanvallen in de finale. We moeten op alles voorbereid zijn. Het is moeilijk om te voorspellen hoe dit zal verlopen.”

Van Aert heeft in het klassement 10 seconden voorsprong op zijn ploegmakker Primoz Roglic. Vorig jaar verloor de Sloveen in het slot van Parijs-Nice nog het geel na een valpartij. Zou het niet beter zijn als Van Aert als een soort van back-up probeert zijn klassement te verdedigen? “Back-up blijven gaat alleen als je volle bak koerst. Primoz moet gewoon op zijn fiets blijven zitten en hopelijk heeft hij goeie benen dit weekend. Voor hem begint nu het zware gedeelte van de koers. Door de voorsprong die we hebben op de andere klassementsmannen is het wel te verwachten dat we bestookt gaan worden.”

Ploegleider Niermann: “Primoz of Wout in het geel maakt me niet zo veel uit”

Ook Grischa Niermann, ploegleider bij Jumbo Visma, beseft dat het geen makkelijke rit zal worden. “Het wordt moeilijk, want er zijn 100.000 scenario’s die kunnen gebeuren. De rit heeft een pittige start, met meteen een zware klim. We moeten op alles voorbereid zijn. Er zijn nog altijd héél veel renners die in de running zijn voor het klassement. Het is best wel moeilijk, want we kunnen niet op voorhand alles in detail doorspreken wat er zal gebeuren. Ik verwacht vandaag een zware dag. Wout staat aan de leiding, hij kan mee met de beste klimmers. We gaan zien hoe ver hij komt en hoe er gedemarreerd wordt in de finale. Wie straks in het geel staat, Primoz of Wout, maakt me niet zo veel uit.”