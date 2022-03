Rémi Mazi wordt 32e in reuzenslalom op Paralympische Winterspelen

Rémi Mazi (klasse LW6/8-2, amputatie aan de linkeronderarm) is donderdag als 32e geëindigd in de reuzenslalom op de Paralympische Winterspelen in Peking.

Mazi, die uitkomt in de staande categorie, eindigde in beide runs als 32e. Zijn totaaltijd bedroeg 2:21.17. Daarmee was hij bijna 26 seconden (25.77) trager dan de Fin Santeri Kiiveri. Die haalde het goud in 1:55.40 voor de Amerikaan Thomas C Walsh (tweede op 4 honderdsten) en de Fransman Arthur Bauchet (derde op 49 honderdsten).

Van de 44 deelnemers haalden er 34 het einde van de tweede run.

De 33-jarige Mazi komt zondag opnieuw in actie in de slalom. Hij is naast Linda Le Bon de enige Belgische deelnemer aan de Paralymische Winterspelen en mocht de Belgische driekleur dragen tijdens de openingsceremonie.