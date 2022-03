Is het een winkel? Nee, het is de voorraadkast van Khloé Kardashian

Khloé Kardshian gaf onlangs een exclusief kijkje in haar prachtig ingerichte voorraadkast, die perfect georganiseerd, gelabeld, en ook nog eens op categorie is ingedeeld.

Wij simpele Vlamingen met een gemiddelde opbergruimte van – met een beetje geluk – een deftige kledingkast, kunnen niet eens beginnen te proberen om onze voorraadkast zo in te delen als de jongste zus van Kim. Allereerst heeft onze voorraadkast, waar we onze halflege zakken pasta, blikken kikkererwten of half geopende zakken chips bewaren, zeker niet de oppervlakte van een gemiddeld appartement in een grootstad. Khloé daarentegen heeft in haar dertien miljoen dollar kostende woning de beschikking over vele vierkante meters en richt haar voorraad op een zeer precieze wijze in.

De ontwerpers van @thehomeedit hadden de eer de voorraadkast van de koningin van het opbergen opnieuw te mogen herindelen: “Dit project was heel speciaal en we hebben hiervoor nauw samengewerkt met Khloé‘s team om een aangepaste stijl te creëren met behulp van specifieke oplossingen. Door de manden, voorraaddozen en potten een eigen kleur te geven, ontstond er een samenhangende look in de hele ruimte, terwijl de functionaliteit optimaal bleef”, aldus de ontwerpers.

Wij kijken daarom eens graag binnen: