Dansers klagen lage vergoeding voor clip Stromae aan: “Voor vijf dagen werk kregen we 150 euro en wafels”

In de video van zijn nieuwste single Fils de joie laat Stromae een honderdtal dansers en figuranten paraderen rond de triomfboog aan het Brusselse jubelpark. De opnames van die videoclip ­dateren van januari. Bij de RTBF klaagt een danseres die deelnam nu anoniem de arbeidsomstandigheden aan (de temperaturen bij de lange opnamedagen schommelden rond het vriespunt), net als de arbeidsvoorwaarden. “150 euro vergoeding voor vijf dagen werk van professionele artiesten, is dat correct? De arbeidsvoorwaarden werden pas bekendgemaakt na de casting, de planning werd pas last minute ­bekend, en als catering waren er enkel wafels.”

Bij Bruzz bevestigde Pierre Dherte, voorzitter van vakvereniging Union des Artistes, dat hij gelijkaardige klachten ontving. Hij hekelt dat de professionele artiesten met 30 euro per dag de helft minder verdienden dan de figuranten die ingeschakeld werden. De dansers werden ingeschakeld via productiemaatschappij Abyssal. Die heeft voorlopig nog niet gereageerd op de klachten.