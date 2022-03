Lianne Tan (BWF 36) is donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde op de German Open badminton in het Duitse Mülheim.

De Bilzerse ging met 16-21, 21-12 en 21-15 onderuit tegen thuisspeelster Yvonne Li (BWF 23).

In de eerste ronde had Tan de Italiaanse Judith Mair (BWF 252) verslagen. Ze was de enige Belgische in het deelnemersveld.