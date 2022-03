Beruchte sluipschutter die tegen IS vocht, strijdt nu tegen Russen: “Ik moest wel gaan”

De Oekraïense troepen hebben woensdag het gezelschap gekregen van een in legermiddens erg bekende naam. Wali, een Canadese sluipschutter die bekend werd toen hij in 2015 op eigen houtje naar Irak trok om daar tegen terreurgroep IS te vechten. Het was de oproep van president Zelenski die hem over de streep trok. “Ik moest gaan.”

Wali is in Canada een naam als een klok. De gewezen elitesoldaat, 40 jaar oud, diende tussen 2009 en 2011 tweemaal naar Afghanistan voor het Canadese leger en haalde in 2015 het wereldnieuws door helemaal alleen naar Irak te gaan om tegen terreurgroep IS te strijden. Het is in die periode dat hij de naam kreeg een van de meest gevreesde en dodelijke sluipschutters op de planeet te zijn.

En het is duidelijk dat de informaticus geworden veertiger van geen ophouden weet: de voorbije dagen zat hij in Polen en nu is hij de Oekraïense grens overgestoken om de strijd aan te binden met het leger van Vladimir Poetin.

Hij doet dat met een groep van Britse en Canadese veteranen. “We maken molotovcocktails”, zei hij aan het Canadese La Presse, dat hem dinsdag in Polen ging opzoeken voor hij Oekraïne zou binnengaan. “We hebben ook amateurdrones gekocht om de situatie vanuit de lucht in de gaten te houden.” Hun plan is het gewapende verzet tegen de Russische indringers te vervoegen.

Sluipschutter

Het was de oproep van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, die buitenlandse troepen om hulp vroeg, die zijn interesse wekte. “Er zijn meerdere informele groepen van ex-soldaten die sinds afgelopen week die oproep beantwoord hebben.” Maar één speciaal detail trok hem over de streep. “Ik hoorde dat ze een sluipschutter nodig hadden. Dat is zoals een brandweerman die het alarm hoort afgaan. Dan moet je gaan.”

Het spijtige aan het verhaal is wel dat hij zijn vrouw en zoontje, dat volgende week zijn eerste verjaardag viert zonder zijn papa, moet achterlaten. “Ik weet het, dat is vreselijk”, zegt hij. “Maar wanneer ik de beelden van de vernielingen in Oekraïne zie, dan zie ik mijn zoon die in gevaar is en die lijdt. Wanneer ik een vernield gebouw zie, dan zie ik de eigenaar die zijn pensioen in vlammen ziet opgaan. Ik ga om humanitaire redenen. Zo zit ik ineen.” Wat zijn vrouw ervan denkt? “Als ik hem verboden had om te gaan, zou ik hem gebroken hebben. Dat zou zijn alsof je hem in de gevangenis opsluit.”