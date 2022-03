Chelsea in crisis na zware sancties tegen Abramovich: verkoop gaat voorlopig niet door, club mag geen tickets of merchandise verkopen

Roman Abramovich, de eigenaar van Chelsea, heeft stevige sancties opgelegd gekregen van de Britse regering. De steenrijke rus is een van de miljardairs die de regering hard wil aanpakken, vanwege de oorlog die Rusland is gestart tegen Oekraïne. Door de sancties is de verkoop van Chelsea voorlopig van de baan.

Minister van Buitenlandse Zaken Nadine Dorries bevestigt dat zeven oligarchen, onder wie Abramovich, op de sanctielijst zijn geplaatst. Alle Britse tegoeden van de Rus zijn onder andere bevroren. Omdat ook zijn handelsactiviteiten worden uitgesloten, is een verkoop van de club voorlopig van de baan.

Ook mag Chelsea geen wedstrijdkaarten meer verkopen, geen merchandise en mag de club geen in- en uitgaande transfers maken. De club mag dus wel door voetballen, maar onder zware restricties.

“Abramovich wordt in verband gebracht met een persoon die betrokken is of is geweest bij het destabiliseren van Oekraïne en het ondermijnen en bedreigen van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, namelijk Vladimir Poetin. Abramovich heeft met hem nauwe contacten”, valt er te lezen in de verklaring.

Vorige week kondigde Abramovich aan dat hij van plan is Chelsea na bijna 20 jaar eigendom te verkopen, waarbij de netto-opbrengst van de verkoop zal worden gedoneerd aan „alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.”