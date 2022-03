Politie van Maasmechelen achtervolgt man die enkelband had doorgeknipt

Maasmechelen

Een politiepatrouille van de zone Lanaken-Maasmechelen rekende dinsdag rond 0.30 uur een man in die zijn enkelband had doorgeknipt. De man stond daarom geseind voor gevangenneming.

De patrouillerende agenten zagen de man ’s nachts toen ze een verdacht voertuig opmerkten in de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen. Toen de inspecteurs tot een controle wilden overgaan nam de bestuurder de vlucht. Het leidde tot een achtervolging waarbij de vluchtende bestuurder zeer gevaarlijke manoeuvres uitvoerde. Uiteindelijk konden ze hem in Opgrimbie vastrijden, maar de man wilde van geen ophouden weten.

De verdachte sprong uit zijn wagen en liep het bos in. De politiemensen zetten de achtervolging te voet voort en konden de weerspannige vluchter inrekenen. Vervolgens ontdekten de agenten dat hij gevlucht was omdat de man geseind stond om naar de gevangenis te gaan. Hij zat namelijk al een straf met enkelband uit, maar had die doorgeknipt. ppn