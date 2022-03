Spectaculaire beelden: bollen van hoogspanningskabels weggehaald met helikopter

Een Franse firma neemt de taak op zich. Per beurt hangt de helikopter een half uur in de lucht en kunnen de mannen een 8-tal bollen van de kabel halen. “In totaal moesten er 800 worden afgehaald van Kinrooi tot in Meerhout. En dat over een afstand van 30 km op een hoogte tussen de 50 en de 80 meter. Vandaar dat we kozen voor deze werkwijze. Het is economisch veel rendabeler dan het inzetten van een elektrische fiets die van bal naar bal rijdt om ze eraf te halen”, zegt Pieter Verlaak van Elia.

Een extra voordeel als de bollen er vanaf zijn, is dat de oude draad makkelijker kan worden opgerold. “Deze hoogspanningslijn is momenteel buiten werking. We gaan de bestaande lijnen vervangen door een nieuw type zodat er meer stroom kan worden getransporteerd. De werken in Limburg zouden eind dit jaar klaar moeten zijn.” Door de nieuwe lijnen - die vorige jaar aan dezelfde mast werd gehangen - loopt wel energie.

Dropzone

Dagelijks hangt de helikopter 6 uur in de lucht. “Langer mag de piloot niet vliegen. Om het half uur moet hij ook naar beneden om bij te tanken. Dat kan op de verschillende dropzones langs onze lijn.” De afgehaalde bollen - goed voor 5 kg polyester en wat bouten met een diameter van dik 50 centimeter - worden dan ook beneden gelaten. “De bebakeningsbollen hangen er bijna 40 jaar aan omdat het verplicht is in gebieden waar veel gevlogen wordt zoals hier met Kleine-Brogel. Deze exemplaren waren aan vervanging toe en gaan naar de schroothoop. Ze worden dus sowieso niet gerecycleerd”, weet Verlaak.

Omdat de bollen zo nu en dan moeilijk te demonteren zijn omdat de bouten en schroeven tegewerken, hebben de twee ‘bakjesmannen’ een slijpschijfje bij dat in geval van nood kan worden gebruikt. Dan wordt de polyester bol gewoon door geslepen. Een ongevaarlijke werkje omdat op de hoogspanningslijnen momenteel geen stroom staat.

Camping

Intussen is met het weghalen van de oude lijnen gestart. “Ze worden meteen vervangen door de nieuwe lijnen. Ter hoogte van de camping in Eksel is dat bijvoorbeeld al het geval zodat we daar niet meer moeten werken als de gasten er zijn. En ook in Kinrooi zijn de werken gestart. Eind dit jaar moeten de nieuwe kabels hangen,” zegt Bart Pelssers, projectleider bij Elia.

Twee jaar later moet het hele project tot in Massenhoven zijn afgerond. “Deze lijn gaat een snelweg voor elektriciteit zijn waarlangs energie vanuit het buitenland naar België kan komen maar ook snel binnenlandse energie kan worden getransporteerd. Ik denk bijvoorbeeld aan de windparken. Uiteindelijk gaat de lijn deel uitmaken van een groot Europees energienetwerk waar we nu volop aan het werken zijn om onderling stroom uit te wisselen”, besluit Verlaak.

