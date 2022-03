De politie kon dinsdag rond 10 uur een autodief op heterdaad betrappen op een bedrijventerrein aan de Steenweg naar As in Maasmechelen. De verdachte kon in eerste instantie nog wegrijden, maar werd even later door een patrouille gespot in Opgrimbie. De man (26) uit Maasmechelen werd gearresteerd door de lokale politie Lanaken-Maasmechelen en hij zal zich via snelrecht voor de rechtbank moeten verantwoorden. ppn