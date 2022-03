Opnieuw zeer forse prijsstijging voor diesel

De brandstoffenprijzen waren al langer aan het stijgen en sinds de Russische inval in Oekraïne worden de absolute recordhoogtes verder aangescherpt. Zaterdag werd voor het eerst in de geschiedenis de kaap van 2 euro per liter gesloopt (2,084 euro) en nu stijgt de prijs voort, tot boven 2,2 euro per liter.

Ook lpg wordt duurder: plus 3,7 cent tot een maximumprijs van 1,005 euro per liter, eveneens een record.

Tot slot stijgt ook de stookolieprijs voort. Huisbrandolie (gasolie verwarming 50S) kost bij bestellingen van meer dan 2.000 liter vanaf vrijdag 7,74 cent meer tot maximaal 1,3908 euro per liter. Ook dit is een record.

De prijsstijgingen zijn het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten en de biocomponenten in de brandstoffen op de internationale markten.