Phoenix heeft als eerste ploeg ticket voor play-offs beet in NBA, Lakers onderuit ondanks triple-double van LeBron James

De Phoenix Suns hebben zich woensdagavond als eerste team geplaatst voor de play-offs in de NBA, de Noord-Amerikaanse basketcompetitie. Ze deden dat door de topper in Miami te winnen met 90-111.

Phoenix kon opnieuw rekenen op sterspeler Devin Booker, die vier matchen had gemist vanwege coronamaatregelen, en de drievoudige All-Star drukte meteen zijn stempel. Met 23 punten kroonde hij zich tot topschutter.

Voor de Suns, vorig seizoen verliezend finalist, was het de 53e zege in 66 wedstrijden. Daarmee staan ze autoritair aan de leiding in de Western Conference. Miami blijft ondanks het verlies nummer 1 in de Eastern Conference met 44 overwinningen en 23 nederlagen.

Uittredend kampioen Milwaukee, tweede in de stand achter Miami, haalde het onder impuls van Giannis Antetokounmpo met 124-115 van Atlanta. De 27-jarige Griekse vedette was goed voor 43 punten en 12 rebounds.

De Los Angeles Lakers gingen ondanks een triple-double van LeBron James (23 punten, 14 rebounds, 12 assists) met 139-130 onderuit bij de Houston Rockets. De thuisploeg, met Jalen Green als beste schutter (32 punten), haalde het na een verlenging.