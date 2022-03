GEMEENTERAAD. Op zon- of feestdag trouwen in Leopoldsburg? Dat kost je 200 euro

Leopoldsburg

Huwelijksplechtigheden: Vanaf 1 april wordt het mogelijk om te trouwen op andere plaatsen dan in het gemeentehuis. Ook zal dat vanaf dan kunnen op zon- en feestdagen. Voor een huwelijk op een andere plaats in de gemeente wordt 100 euro aangerekend. Plechtigheden op zaterdag kosten 100 euro en op zon- en feestdagen 200 euro. Het waren vooral deze tarieven die bij de oppositie moeilijk lagen. Binnen de diensturen huwen in het gemeentehuis blijft gratis.

Vaccinatiecentrum: In de vroegere Milshop werd in 2021 een vaccinatiecentrum ingericht in samenspraak met Defensie en de gemeente Ham. Dit tijdelijk samenwerkingsverband werd nu ontbonden en de eindafrekening tussen de twee gemeenten werd goedgekeurd. Voor Leopoldsburg bedraagt het saldo 90.000 euro waarmee onder meer nog een deel van de personeelskosten moeten betaald worden.

Zwerfvuil: De gemeenteraad gaf groen licht voor de aanstelling van enkele Vlaamse OVAM-handhavers tot GAS-vaststellers waarmee het gemeentebestuur de aanpak van zwerfvuil bij evenementen kan verbeteren. Oppositiepartij N-VA had vragen in verband met de bevoegdheden van deze mensen en de financiële lasten bij het inschakelen van deze vaststellers. Volgens schepen Franky Geypen (Vooruit) zijn daar geen kosten aan verbonden.