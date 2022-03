Dit is de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival in Italië

Jérémie Makiese trekt op 10 mei voor ons land met het lied Miss You naar het Eurovisiesongfestival in Turijn. Het nummer werd donderdag gelanceerd.

Makiese, bekend als winnaar van The Voice Belgique, noemt Miss You “een popsong met enkele klassieke klanken en wat hiphopritme” waarin hij ook iets van soul legt. “Deze mengeling bewijst dat je alle stijlen op een harmonische manier kunt samenbrengen en tot een eenheid vormen. Ook dat is Belgisch, en het beantwoordt totaal aan wat ik ben.”

Hij trekt op 10 mei naar Turijn om voor ons land deel te nemen aan het Eurovisiesongfestival.