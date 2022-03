Eén miljard coronavaccins getransporteerd via Brussels Airport

Het miljard transporten is goed voor 750 miljoen vaccins aan export en 250 miljoen aan import. Vluchten met vaccins vertrekken dagelijks naar meer dan zestig landen over de hele wereld, met Japan en de Verenigde Staten als de twee belangrijkste bestemmingen.

“We zijn er trots op dat we de kaap van een miljard vaccins, vervoerd via Brussels Airport, hebben overschreden”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “Dit is onze bijdrage aan de strijd tegen Covid en hiermee ondersteunen we, sinds de eerste vlucht in november 2020, de vaccinatieprogramma’s over de hele wereld.”

Behalve de coronavaccins worden er op Brussels Airport sinds kort ook Covid-behandelingspillen getransporteerd. Voor het transport lijkt het proces sterk op dat van de vaccins, maar de pillen zijn nog gevoeliger voor temperatuurschommelingen. “Dankzij haar ultramoderne farmaceutische infrastructuur is Brussels Airport de ideale partner om ook deze nieuwe transporten in alle veiligheid uit te voeren”, stelt de luchthaven.