Een hemd voor hem, een koopje voor haar én een lege portemonnee: de favorieten van de Billie-redactie

Blauw van jou

Lise, adjunct-chef: “Een hemd dat perfect past bij zijn ogen, dat lijkt me een ideaal verjaardagscadeautje.”

Lichtblauw hemd ‘Liam BX’ van Samsoe & Samsoe, 89 euro

Big spender

Lien, redactrice: “Na tien jaar was mijn portefeuille aan vervanging toe. Zelfs mijn lief vindt dit exemplaar de moeite al hoopt hij stiekem dat we nu minder geld gaan uitgeven.”

Portemonnee ‘Gancini Continental’ van Salvatore Ferragamo, 495 euro

Jubileum

Frédérique, eindredactrice: “Schat, deze maand zijn we 30 jaar samen. Jij koopt de bloemen, ik het vaasje, deal?”

Vaasje ‘Sannolik’ bij Ikea, 4,99 euro

Couturelijntje

Lien, redactrice: “De eerste eyeliner die ik volledig opgebruikte en dus niet mag ontbreken in mijn dagelijkse make-uproutine.”

Eyeliner ‘Couture Vinyl’ van Yves Saint Laurent, 40,50 euro

Hippie op hakjes

Greet, chef: “I released my inner hippie én mijn innerlijke vrolijke vrek: deze Swedish Hasbeens stonden te koop voor een prikje: 63 euro in plaats van 210 in de stock sale. Al had ik ze nog liever in het rood gehad: misschien is jouw maat er nog wel.”

Muiltjes van Swedish Hasbeens, 63 euro

Kus van Dries

Lise, adjunct-chef: “Die moet ik hebben! Dat dacht ik meteen toen ik deze nieuwe lipstick van Dries Van Noten zag. Niet per se voor de lippenstift zélf – al zijn de kleuren wel om weg te dromen, hallo Rose Cliché! – maar vooral voor dat prachtige printje op de koker. En ze zijn hervulbaar – ook met lippenbalsem van Dries Van Noten.”

Hervulbare lippenstift in ‘Coral Ceramic’-koker van Dries Van Noten, 69 euro

