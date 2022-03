VS waarschuwen voor gebruik van massavernietigingswapens in Oekraïne door Rusland

De Amerikaanse regering waarschuwt dat Rusland chemische of biologische wapens kan gebruiken in Oekraïne. Door valse informatie te verspreiden, wil Moskou de weg vrijmaken voor een verdere escalatie van de ongerechtvaardigde aanvalsoorlog in Oekraïne, waarschuwt woordvoerster Jen Psaki van het Witte Huis op Twitter.

Ze reageert daarmee op beschuldigingen van Rusland dat Oekraïne nucleaire of biologische wapens zou ontwikkelen. “Dit is een duidelijke truc van Rusland om een aanval op Oekraïne te rechtvaardigen”, stelt Psaki.

“Nu Rusland deze valse beweringen heeft gedaan, en China de propaganda schijnbaar steunt, moeten we allemaal in de gaten houden of Rusland mogelijk chemische of biologische wapens gebruikt in Oekraïne”, aldus de woordvoerster nog.