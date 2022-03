Potjes koken over bij PSG na drama in Madrid: voorzitter gaat helemaal over de rooie, opstootje tussen Donnarumma en Neymar

PSG leek op rozen te zitten toen het in Madrid op 0-1 kwam na een goal van Kylian Mbappé. Het had namelijk ook de heenwedstrijd van de 1/8ste finales in de Champions League met het kleinste verschil gewonnen. Maar toen ontbond Karim Benzema zijn duivels...

De Fransman scoorde drie keer voor De Koninklijke, dat zich dankzij een 3-1 overwinning plaatste voor de kwartfinales van het kampioenenbal. Maar volgens PSG had Benzema’s eerste doelpunt nooit mogen tellen. De spits zette druk op doelman Gianluigi Donnarumma en gaf de Italiaan een lichte duw. Daardoor kwam de bal bij Vinicius Junior terecht, die vervolgens Benzema bediende en de 1-1 was op dat moment een feit.

En hoewel PSG het daarna volledig zelf weggaf, vond trainer Mauricio Pochettino dat het kantelmoment met Donnarumma er nooit had mogen komen.

“Er werd gewoon een overtreding gemaakt op Donnarumma bij het eerste doelpunt”, aldus de Argentijn. “Het is dan ook onmogelijk om niet over de misser te spreken. Het kan gewoon niet dat dit in 2022 nog gebeurt. Dat doelpunt van Real veranderde de partij volledig. Ik vraag me af wat de VAR op dat moment aan het doen was… Het was een duidelijke fout. Een uur lang domineerden wij, tot dat doelpunt alles veranderde.”

De potjes kookten na de zure uitschakeling voor PSG danig over. Volgens berichten van verschillende Madrileense journalisten werden scheidsrechter Danny Makkelie en zijn team belaagd door onder anderen PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi en sportief directeur Leonardo. Vooral die eerste zou een regelrechte scheldtirade gehouden hebben in de catacomben van Bernabéu.

De politie zou er zelfs bij geroepen zijn en er zouden ook videobeelden van gemaakt zijn omdat Real een documentaire aan het draaien was op het moment van de feiten. Zo zou Al-Khelaifi onder anderen “ik vermoord je” geroepen hebben tegen een Real-medewerker.

Ook in de PSG-kleedkamer zou het achteraf flink hebben gestoven. Donnarumma en Neymar kregen het eerst verbaal en vervolgens fysiek met elkaar aan de stok. Hun medespelers zouden de Italiaanse keeper en de Braziliaanse aanvaller uit elkaar gehaald hebben. Neymar verweet Donnarumma schuld te hebben aan de gelijkmaker, waarop de doelman fijntjes repliceerde dat balverlies van de Braziliaan aan de basis lag van de 2-1.

