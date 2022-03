Elise Mertens en Russische Kudermetova verrassend uitgeschakeld in dubbelspel op Indian Wells

Mertens en Kudermetova, die het topreekshoofd vormen, verloren in de eerste ronde van de Japanse tandem Eri Hozumi/Makoto Ninomiya in 2 sets: 6-3, 6-3. De partij duurde 1 uur en 15 minuten.

De 26-jarige Mertens won vorig jaar het dubbeltoernooi in Indian Wells, toen aan de zijde van de Taiwanese Hsieh Su-wei. Dit jaar zegevierde de Hamontse met Kudermetova al in Dubai.

Elise Mertens (WTA 23), Alison Van Uytvanck (WTA 58) en Maryna Zanevska (WTA 68) staan op het toernooi in Californië rechtstreeks op de hoofdtabel. De Belgische nummer één, het twintigste reekshoofd, is vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde wacht voor Mertens mogelijk een Belgisch onderonsje met Maryna Zanevska. Zij moet dan wel haar eerste ronde winnen van de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 54). Alison Van Uytvanck ontmoet in de eerste ronde een kwalificatiespeelster.