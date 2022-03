Europese vastgoedprijzen in de lift, op één na sterkste stijging in België

Sinds het begin van de coronacrisis zijn de vastgoedprijzen in de Europese Unie flink gestegen. In België steeg de prijs met 11,8 procent tot bijna 2.200 euro per vierkante meter. Dat is de op één na sterkste groei na Duitsland (+23,5 pct). Dat blijkt uit een studie over zeven Europese landen die Immoweb donderdag heeft gepubliceerd samen met Meilleurs Agents, de leider in online immoschatting.

De gemiddelde prijs voor vastgoed in ons land bedraagt volgens de studie nu 2.169 euro/m2. In Brussel is de prijs met 3.329 euro/m2 het hoogst, gevolgd door Vlaanderen met 2.263 euro/m2 en Wallonië met 1.638 euro/m2. Sinds 1 maart 2020 is dat een gemiddelde stijging van 11,8 procent. Ook in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk stegen de prijzen fors. Alleen in Italië (-0,9 pct) was er een daling.

Het Verenigd Koninkrijk is met 3.638 euro/m2 het duurste land, gevolgd door Duitsland (3.066 euro/m2) en Frankrijk (3.006 euro/m2). In de wereldstad Londen betaal je het meest voor een vierkante meter, namelijk 15.149 euro. In Parijs is dat 10.208 euro.

De vastgoedprijzen liggen het laagst in Italië (1.684 euro/m2), met op nummer twee Spanje (1.824 euro/m2) en op nummer drie België (2.169 euro/m2)

Opvallend: de toename van de prijzen in de hoofdsteden is net vertraagd door de coronacrisis. “Onze nieuwe levenswijze, denk maar aan telewerk en de zoektocht naar meer ruimte, zorgde voor een vertraging (...) in de bestudeerde hoofdsteden, in het voordeel van de rest van het grondgebied”, zegt managing director Piet Derriks van Immoweb.

De vastgoedkoopkracht, dit wil zeggen het aantal vierkante meter dat een gemiddeld gezin tweeverdieners kan kopen, overtreft in Brussel met 66m2 Europese hoofdsteden als Parijs (19m2), Londen (12m2) en Berlijn (45m2). In Wallonië kan een huishouden zelfs een eigendom van 134 m2 kopen, tegenover 97m2 in Vlaanderen.