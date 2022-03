Belgische belegger bibbert door oorlog in Oekraïne

De Belgische belegger is opgeschrikt door de Russische inval in Oekraïne, zo blijkt uit de jongste beleggersbarometer van ING. Die barometer viel fors terug: meer dan vier op de tien beleggers verwachten de komende maanden een terugval op de beurs. Ook de verwachtingen voor de Belgische economie lijken snel te versomberen.

De barometer zakte in februari van 108 naar 89 punten. Honderd punten is het neutrale niveau: een score van 89 punten betekent dus dat beleggers de financieel-economische omgeving eerder somber inzien. ING verwijst hiervoor naar de Russische inval in Oekraïne.

“Dit kan ook duidelijk uit de weekevolutie van de barometer worden afgeleid,” stelt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. “Hoewel de oorlogsdreiging in de eerste weken van februari al aanwezig was, bevond de beleggersbarometer zich in de tweede week van de maand nog op 99 punten. In de vierde week van februari, de week van de inval, viel de barometer terug tot amper 83 punten.”

Zo’n 42 procent van de beleggers verwacht een terugval op de beurs, terwijl slechts 32 procent nog op een ommekeer rekent. De meeste pessimisten bevinden zich aan Nederlandstalige kant (46 procent), tegen slechts 37 procent bij de Franstaligen, merkt de bank op. Amper een kwart van de beleggers vindt het een goed moment om in meer risicovolle sectoren te investeren. Een kwart van de Belgische beleggers heeft wegens de hoge inflatie meer belegd in aandelen of aandelenfondsen.

Ook de verwachtingen voor de Belgische economie, versomberen snel. Terwijl nog 32 procent van de beleggers hoopt op een aantrekkende groei in de komende maanden, ziet nu al 40 procent het conjunctuurklimaat eerder verslechteren. Twee derde gelooft niet dat de inflatie dit jaar terug onder de 2 procent zakt. Zelfs voor 2023 is er amper 17 procent van de respondenten die de kans groot acht dat de inflatie onder de 2 procent duikt. Bij de jongeren zijn de believers wel iets talrijker (28 procent).

De beste belegging als bescherming tegen hoge inflatie is volgens 43 procent van de Belgische beleggers vastgoed, volgens 17 procent aandelen of aandelenfondsen, terwijl het voor 12 procent goud is. “De vraag is of de beleggers die de voorbije maanden meer in aandelen zijn gaan beleggen om zich te beschermen tegen de hogere inflatie daar nu, gezien de recente volatiliteit, niet al wat spijt van hebben,” vraagt Vanden Houte zich af.