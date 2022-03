Oekraïense hacker achter grote cyberaanval op IT-bedrijf uitgeleverd aan VS

Een Oekraïense hacker is vanuit Polen uitgeleverd aan de Verenigde Staten en woensdag voor een rechter verschenen in de staat Texas. Dat heeft het ministerie van Justitie gezegd.

De 22-jarige Jaroslav Vasinski, alias “Robotnik”, wordt in de VS beschuldigd van informaticafraude en witwaspraktijken. Hij zou in juli achter de grote cyberaanval op het Amerikaanse IT-bedrijf Kaseya hebben gezeten.

De Oekraïner werd op 8 oktober in Polen op vraag van de Amerikanen opgepakt. Dat gebeurde in het kader van een wereldwijde actie tegen het Russischtalige hackerscollectief REvil, dat zich bezighield met gijzelsoftware.

De aanval op Kaseya op 2 juli trof een miljoen klanten van het IT-bedrijf. De winkels van de Zweedse supermarktketen Coop moesten zelfs meerdere dagen hun deuren gesloten houden.

In januari kondigde Rusland aan dat het de groep REvil had ontmanteld op vraag van de Amerikanen. Rusland wordt er vaak van beschuldigd een toevluchtsoord te zijn voor cybercriminelen.

