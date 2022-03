Van de bonus van zeven seconden die Remco Evenepoel in de openingstijdrit bij elkaar fietste tegenover Tadej Pogacar, blijven er nog drie over. De Sloveen pitste dinsdag al een seconde van zijn achterstand af via de tussenspurt en gisteren sprokkelde hij nog eens drie seconden. En reed hij nog vijftien kilometer voor het jagende peloton uit.