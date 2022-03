Thibaut Courtois na hattrick Karim Benzema: “Hij bewijst nogmaals waarom hij de beste nummer negen ter wereld is”

Thibaut Courtois was zichtbaar tevreden na de gewonnen achtste finale tegen Paris Saint-Germain. Onze nationale doelman had vooral mooie woorden voor matchwinnaar Karim Benzema, die met drie doelpunten eigenhandig PSG uit de Champions League knikkerde.

Courtois zag zijn team na een achterstand bij de rust alsnog PSG tegen het canvas meppen. “We hebben dit kunnen verwezenlijken door de geschiedenis van de club. Die is zo groot. Negentig minuten zijn lang om in Bernabéu iets te komen halen. We hebben gevochten voor het team. We wisten dat een doelpuntje genoeg was om te vechten. In vergelijking met de heenwedstrijd hebben we veel beter druk gezet. Daaruit valt ook een doelpunt.”

“We maakten zelf een fout waardoor ze konden scoren. Maar die 1-1 deed hen een beetje dood. Dat is voetbal. Je kan heel de wedstrijd controleren, maar na een tegengoal toch de greep op de wedstrijd verliezen. Wat een geweldige avond. We gaan naar de kwartfinales. Dat is mooi, maar we staan nog lang niet in de finale.”

Vooral Karim Benzema liet zich opmerken. De Franse wiste met een hattrick de openingstreffer van Mbappé uit. Die goede prestaties waren ook Courtois opgevallen. “Benzema is de beste nummer negen in de wereld. Dat toont hij vandaag weer. Lewandowski maakte dinsdag ook drie doelpunten, maar daar waren twee strafschoppen bij. Karim toont waarom hij hoger moet staan in de rangschikking van de Gouden Bal. Hij vecht voor elke bal en is ook nog eens belangrijk met zijn doelpunten.”