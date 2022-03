Basketbal-ster Russell Westbrook is aanhoudende opmerkingen beu: “Op het moment dat mijn naam wordt beschaamd, wordt het een probleem”

Nadat zijn vrouw via sociale media de kritiek en zelfs de “doodswensen” die haar familie heeft ontvangen, op de hoogte heeft gebracht, ging Russell Westbrook in op de intimidatie waarmee ze te maken hebben gehad in zijn eerste seizoen bij de Los Angeles Lakers .

“Ik sta 100 procent achter mijn vrouw en hoe ze zich voelt”, zei Westbrook. “Als het op basketbal aankomt, vind ik de kritiek op het missen en maken van schoten niet erg. Maar op het moment dat mijn naam wordt beschaamd, wordt het een probleem.

“Ik heb het in het verleden een beetje losgelaten omdat het me nooit echt stoorde. Maar onlangs raakte het me echt. Mijn vrouw en ik waren opeen oudercontact van mijn zoontje Noah. En de leraar vertelde me, “Noah, hij is zo trots op zijn achternaam. Hij schrijft het overal. Hij schrijft het op alles. Hij vertelt het aan iedereen en loopt rond en zegt: ‘Ik ben Westbrook.’” Ik was gechoqueerd, het raakte me. Ik kan niet langer toestaan dat mensen mijn naam besmeuren.”

“Tijd om het niet meer van me af te laten glijden”

Als bestbetaalde speler van de Lakers dit seizoen, die 44 miljoen dollar verdient bij de Lakers, was de productie van Westbrook een doelwit voor veel fans die gefrustreerd waren over mindere vormpeil van de club uit Los Angeles.

Vaak heb ik het laten glijden. Maar nu is het tijd om daar een einde aan te maken en het op te merken,” zei hij. “Er is een verschil. We moeten ervoor zorgen dat het wordt begrepen. En elke keer dat ik het nu hoor, zal ik ervoor zorgen dat ik die mensen aanspreek en zal ik ervoor zorgen dat ik dat in de kiem smoor.”

“Ik wil niet dat mijn kinderen naar mijn wedstrijden komen, omdat ik niet wil dat ze mensen zonder reden de bijnamen van hun vader en andere namen horen. En het is zo erg geworden waar mijn familie niet eens naar thuiswedstrijden wil gaan, naar welke wedstrijd dan ook.

