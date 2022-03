In deze supermarkt mogen studenten niet meer binnen met petten, zonnebrillen en kappen op: “Als je niets doet, ga je failliet”

Petten, kappen en zonnebrillen moeten af. Rugzakken moeten in een aparte ruimte. Dat zijn de nieuwe regels voor studenten die winkelen in de Carrefour Express in de Brugse Katelijnestraat. “Ik wil geen studenten discrimineren, en het is ook maar een vraag. Ze kunnen er altijd voor kiezen om ergens anders te gaan winkelen”, zegt winkelverantwoordelijke Jens Blondelle.