Manchester City, zonder Kevin De Bruyne, komt niet meer in de problemen tegen Sporting

Manchester City staat zonder veel moeite in de kwartfinales van de Champions League. De Citizens hadden na de 0-5 genoeg aan een droge 0-0 in eigen huis tegen Sporting CP. Kevin De Bruyne bleef een hele wedstrijd aan de bank gekluisterd.

Als Pep Guardiola een fitte Kevin De Bruyne op de bank laat starten, dan weet u het al. Deze terugronde in de 1/8ste finale van de Champions League stelde niks voor voor Manchester City. Logisch ook, na de 0-5 in Lissabon enkele weken geleden.

City-Coach Pep Guardiola probeerde vooraf nog even zand in de ogen te strooien door “Alles kan nog, je weet nooit’” te laten optekenen net voor de wedstrijd. Maar zijn vijf andere wissels ten opzichte van de derbywinst tegen Manchester United afgelopen weekend verraadden dat de City-coach wel degelijk wist dat de buit vooraf al binnen was.

Waar het in de heenwedstrijd al 0-4 stond na 45 minuten, was de eerste helft dit keer wel een pak evenwichtiger. De Citizens eisten weliswaar zoals gewoonlijk vrij snel het balbezit op, maar veel kansen kwamen daaruit niet voort. Sporting stond goed, was gefocust en gaf weinig ruimte weg. Jesus claimde een strafschop en Foden strooide hier en daar met een knappe pass, dat wel. Maar voldoende om Sporting pijn te doen was dat niet.

In de tweede helft lukte het City wél meteen om Sporting op de knieën te krijgen. Na een knappe run van invaller Mahrez in de vijandelijke zestien, scoorde Jesus vanuit een wel heel scherpe hoek. De VAR bracht echter soelaas voor de Portugezen en keurde het doelpunt af wegens buitenspel.

© REUTERS

Bizarre wissel

De spelers van Sporting lieten zich niet ontmoedigen en bleven vechten voor elke bal. Ze waren duidelijk gebrand op een goed resultaat na de pandoering van vorige keer. De wedstrijd raakte opnieuw in evenwicht. Het sein voor Guardiola om uit te pakken met een bizarre wissel.

Iets voorbij de 70ste minuut haalde hij doelman Ederson naar de kant. In zijn plaats kwam de 36-jarige derde keeper Scott Carson tussen de palen. Zijn eerste minuten na bijna een jaar. Nog geen twee minuten later pakte Carson al uit met een knappe save nadat Paulinho op hem kwam afgestormd, waarna hij verzorging nodig had. Verder gebeurde er nog amper iets noemenswaardigs. Een droge 0-0 dus. Missie volbracht voor City en ook Sporting kon tevreden naar huis.