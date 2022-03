EU-delegatie verlaat bijeenkomst IAEA door “onacceptabele opmerkingen” van Rusland

De EU-delegatie die de Unie vertegenwoordigt in de instellingen van de VN in Wenen, heeft woensdag uit protest een speciale bijeenkomst van Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) verlaten. De leden van de delegatie stapten op als reactie op de “onacceptabele opmerkingen” van Rusland.

“We veroordelen met klem de Russische militaire agressie in Oekraïne en daaruit voortvloeiende nucleaire dreiging als het gaat om de faciliteiten in Oekraïne”, schreven de leden van de delegatie op Twitter.

In een statement aan het IAEA laat de EU aan ook weten dat er “ernstige bezorgdheden zijn over de aanvallen op de nucleaire installaties van Russische troepen in de exclusieve zone van Tsjernobyl en op de kerncentrale van Zaporizja”. De Europese Unie wil er dan ook alles aan doen om een nucleair incident, ongeval of ander radiologisch noodgeval te vermijden, klinkt het in de verklaring. “Het is nu het moment om iets te ondernemen om zo’n scenario te voorkomen.”

De EU roept Rusland nogmaals op om de militaire agressie tegen Oekraïne “onmiddellijk te beëindigen, en de soevereiniteit en onafhankelijkheid te respecteren”.

