Pools team stelt volgwagens ter beschikking om Oekraïense vluchtelingen te helpen ten koste van eigen koerskalender

Ook in de sportwereld staat het conflict in Oekraïne op de agenda. Heel wat sporters en clubs boden hun hulp al aan aan de Oekraïense bevolking. Ook de Poolse continentale ploeg HRE Mazowsze Serce Polski Team heeft besloten om zich in te zetten voor de Oekraïense bevolking. Het komt voorlopig niet aan de start van koersen. In plaats daarvan zet het hun bussen en volgwagens in om Oekraïense vluchtelingen het land in te helpen.

Het Poolse continentale team HRE Mazowsze Serce Polski Team heeft zich van zijn mooiste kant laten zien. Het Poolse team, dat uitsluitend Polen in de selectie heeft, was de laatste jaren gestaag aan het bouwen aan het team. Maar als een buur in nood is, help je hem.

HRE Mazowsze Serce Polski Team besloot om haar steun te verlenen op de manier waarop ze het meest kunnen betekenen voor de Oekraïense vluchtelingen. Het offert zijn racestarts op om zo teamvoertuigen naar de grens te sturen, om vluchtelingen verder door Polen te helpen vervoeren. Daarnaast werden zeven jonge, Oekraïense renners verwelkomd in de ploeg. Zij worden begeleid en krijgen de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen binnen de ploeg.

“Dit is een zeer moeilijke situatie voor ons, maar er zijn dingen die belangrijk en belangrijker zijn”, verklaart het Poolse team de actie op hun Facebookpagina. “We hebben besloten om de start in de Visit Friesland Elfstedenrace op te geven. Vandaag hebben vier van onze bussen inwoners van Oekraïne naar verschillende plaatsen in Polen gebracht. We helpen zoveel we kunnen, dit is het belangrijkste doel voor ons vandaag. De fondsen die voor de eerste starts zouden worden uitgegeven, worden toegewezen aan het “Oekraïne-project”. We geloven dat we het juiste doen, we hebben veel Oekraïense vrienden uit de fietsomgeving en daar richten we ons op vandaag.”