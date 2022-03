Zolder

Tot daar ons nieuws over de oorlog in Oekraïne. Naar Heusden-Zolder dan, want daar kon na twee jaar de MijnMarkt weer doorgaan. De multiculturele markt op het plein aan de voormalige mijn van Zolder wordt elke tweede en vierde woensdag van de maand gehouden. De voorbije twee jaar stak corona daar een stokje voor. Maar vandaag mocht het weer en de MijnMarkt is in die twee jaar nog niets van zijn populariteit kwijtgespeeld.