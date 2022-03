In Versailles kijken de Europese staats- en regeringsleiders elkaar vandaag voor de eerste keer in de ogen sinds de Russische invasie van Oekraïne. De opdracht is duidelijk: een front blijven vormen tegen het Rusland van Vladimir Poetin. En voorlopig lijkt dat te lukken. “Op zich al indrukwekkend”, zegt Europakenner Hendrik Vos (UGent). “Normaal valt een Europese top vooral op door het geruzie.”