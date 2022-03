Vrijwilligers brengen hulpgoederen van Maasmechelen naar Oekraïne

Maasmechelen/Oekraïne

Het transportbedrijf Corneel Geerts stuurt vandaag een aantal vrachtwagens met hulpgoederen naar Oekraïne. Het familiebedrijf hield de afgelopen weken een inzamelactie in al hun magazijnen. Voedsel, kleding, medicijnen, speelgoed, alles was welkom. Vandaag vertrekt de eerste volgeladen vrachtwagen richting Oekraïne. Voor het bedrijf werken ook Oekraïense chauffeurs die nu in het leger gaan om hun land te verdedigen.