Leopoldsburg

De voormalige Mil Shop van Defensie in Leopoldsburg wordt straks omgedoopt tot opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen. Vandaag kwam het Rode Kruis een kijkje nemen, maar nu is het wachten op een officieel mandaat. Wanneer en of er daadwerkelijk Oekraïners naar het Kamp komen, hangt af van Fedasil.