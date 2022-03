Limburg maakt zich klaar om 6.000 Oekraïense vluchtelingen op te vangen

Limburg

Onze provincie maakt zich klaar om naar schatting 6.000 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Gouverneur Jos Lantmeeters stelt momenteel een lijst op met alle noodopvangplaatsen in onze provincie. Plaatsen waar vluchtelingen meteen terecht kunnen wanneer ze hier aankomen. Dat kan gaan van dienstencentra, tot culturele centra. Ook defensie en de civiele bescherming staan paraat om bij te springen om alle faciliteiten in orde te maken indien nodig. ‘‘Ook in deze crisis moeten we tonen dat Limburg een gastvrije provincie is,’‘ aldus de gouverneur.