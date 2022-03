Britse Everesting-specialist rijdt 57 (!) keer Franse berg op en af en zet wereldrecord neer: “Mentaal was het zwaar”

Maar liefst 57 keer fietste de Britse renner Nima Javaheri de Salève-berg, op de Frans-Zwiterse grens, op en af. Goed voor 38.703 hoogtemeters, wat overeenkomt met vier keer de Mount Everest. Een record. Javaheri begon de uitdaging op woensdag 2 maart om middernacht en eindigde op zondag 6 maart om 18.00 uur, en stopte alleen voor minimale pauzes in overeenstemming met de Everesting-regels. Bijgevolg reed hij in totaal 113 uur en 54 minuten en legde hij maar liefst 848 km af.

Hij wordt slechts de vierde persoon die ooit een viervoudige Everesting voltooit. De Brit deed dit met het goede doel Blood Cancer UK in het achterhoofd , geïnspireerd door zijn vriend en voormalige collega David Rogers, die sinds 2013 lijdt aan chronische myeloïde leukemie.

“Toen ik het moeilijk kreeg, hield de gedachte dat David dagelijks zijn chemotherapie onder ogen moest zien me op de been”, aldus de nieuwe recordhouder bij het Britse Cycling Weekly. “Hopelijk kan deze inzamelingsactie het verschil maken voor anderen die vechten met bloedkanker.”

“De afgelopen dagen waren meer dan ik ooit heb meegemaakt, vooral de kou. Mentaal was de eerste dag zwaar omdat ik alleen reed, maar zoveel fietsers hebben me bij de laatste etappes gevoegd. De steun was ongelooflijk.”