Wout van Aert met grootste onderscheiding geslaagd: “Dit was een prestatie op mijn hoogste niveau”

“Natuurlijk is het een eer om deze iconische trui te dragen, maar ik ga die niet ten koste van alles verdedigen.” Om maar te zeggen: Wout van Aert hielp woensdag meteen na zijn tijdritzege al wat twijfels de wereld uit. Maar niet nadat hij eerst bij zijn vrouw Sarah gepolst had hoe het met zijn eenjarig zoontje ging. “Dit leeuwtje is voor Georges. Hij was woensdagochtend wat ziekjes, maar ik hoor dat hij gelukkig al beter is.”