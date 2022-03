EUROPA LEAGUE. Ex-STVV’er Daichi Kamada kroont zich tot matchwinnaar, bankzitter Denayer ziet Lyon nipt winnen bij Porto

Eintracht Frankfurt heeft de eerste horde in de achtste finales van de Europa League overwonnen. Frankfurt klopte Betis Sevilla met 1-2. Daichi Kamada scoorde al in de eerste helft het beslissende doelpunt. In die andere wedstrijd tussen zag Rode Duivel Jason Denayer Lyon nipt winnen op bezoek bij Porto. Denayer bleef 90 minuten op de bank.

Frankfurt en de Europa League, het is de voorbije jaren al een geslaagd huwelijk geweest. Enkele jaren geleden strandde het nog in de halve finales. Ook dit jaar blaakt het Duitse team weer van ambitie. Kostic, die er in die succescampagne van 2019 ook al bij was, toonde zich opnieuw van goudwaarde voor zijn club. Al na 14 minuten mocht de Serviër het openingsdoelpunt al tegen de touwen trappen. Sow vond zijn ploegmaat en die twijfelde niet: 0-1.

Lang konden de Duitse bezoekers weliswaar niet profiteren van hun voorsprong. Betis drong aan en op het half uur mocht Nabil Fekir de bordjes opnieuw in evenwicht hangen. De thuisploeg wou vol voor de 2-1 gaan, maar kreeg meteen een fikse opdoffer te verwerken. Ex-STVV’er Daichi Kamada kreeg de bal van Lindström aangespeeld en zorgde twee minuten na de gelijkmaker al meteen voor een nieuwe Duitse voorsprong. Meteen goed voor de ruststand.

Ook na de rust kregen we een evenwichtige partij te zien. Betis liet nog de grootste kans liggen. Borré mocht vanop de stip aanleggen voor de gelijkmaker, maar de Colombiaan liet de kans vanop elf meter liggen.

Betis probeerde in het slot nog een gelijkspel uit de brand te slepen, maar Frankfurt overleefde al bij al makkelijk het slotoffensief van de Spanjaarden en mag volgende week in eigen huis proberen de kwalificatie voor de volgende ronde veilig te stellen.

© REUTERS

Bankzitter Jason Denayer ziet Lyon met het kleinste verschil winnen op bezoek bij Porto

Olympique Lyon heeft een gouden zaak gedaan in de heenwedstrijd van achtste finales van de Europa League. Op bezoek bij FC Porto had het genoeg aan één doelpuntje van Paquetá om de overwinning te pakken. Jason Denayer kwam bij de bezoekers niet van de bank.

Met FC Porto kreeg Jason Denayer en Olympique Lyon een stevige tegenstander in de schoot geworpen in de achtste finales van de Europa League. Porto, met ex-Standard-speler Sergio Conceicao als coach, doet het uitstekend in de Portugese Primeira Liga en blinken na 25 speeldagen op de eerste plek. Lyon daarentegen doet het een pak minder goed in de Franse Ligue 1. Jason Denayer en co. prijken op een teleurstellende 9e plek en hoopten in Europa zich opnieuw van hun beste kant te laten zien.

Beide ploegen gingen dan ook fel van start in de eerste helft. Vooral Porto liet zich enkele keren zien, maar zowel Taremi als Evanilson kregen de bal niet voorbij doelman Lopes. Omdat ook Lyon zijn kansen niet kon afwerken, trokken beide ploegen met een 0-0 de kleedkamers in. Wat voor de rust niet lukte, lukte na de pauze wel. De Braziliaan Paqueta kreeg te veel ruimte en legde het enigste doelpunt van de wedstrijd tegen de touwen. Lyon heeft zo een kleine bonus voor de terugwedstrijd in Frankrijk.