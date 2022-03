Ikea moet ook in beroep Vittorio Boonen een opzegvergoeding van 15.500 euro betalen. — © Chris Nelis

Genk

Na een veroordeling in eerste aanleg krijgt meubelgigant Ikea nu ook in beroep voor het arbeidshof in Antwerpen ongelijk voor het ontslag van een werknemer die er achttien jaar werkte. Ikea moet een opzegvergoeding van 15.500 euro en de gerechtskosten betalen.