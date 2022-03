Karolien Bollen (midden) exposeert haar foto’s op de bovenverdieping van restaurant Vangroenten. Gasten krijgen een leuk aandenken in een hondenpoepzakje mee naar huis. — © Serge Minten

Hasselt

De Runkstse Karolien Bollen (44) heeft de wandelingen met haar puppy goed benut door tegelijkertijd met haar iPhone foto’s te schieten in Runkst. Nu exposeert ze die in restaurant Vangroenten in Runkst.