Gewonde bij kop-staartaanrijding op Boslaan in Lanklaar

Op de Boslaan in Lanklaar deed zich woensdag, even voor 18 uur, een kop-staartaanrijding voor. Daarbij viel een gewonde.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Boslaan en de woonwijk Nieuw Homo in de richting van Genk. Een wagen reed in op een stationwagen die stopte of al stil stond aan een verkeerslicht. Eén bestuurder geraakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Een takeldienst moest de wagens uit elkaar halen. De brandweer kwam ter plaatse om olie van de weg te ruimen. Het verkeer in de richting van Genk moest plaatselijk over één rijstrook. De politie van de zone Maasland kwam ter plaatse voor de vaststellingen. (mmd)