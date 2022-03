Minimumloon komt vanaf april 100 euro hoger uit dan verwacht

Het mininumloon bedraagt vanaf april 1.806,16 euro bruto. Dat melden de sociale partners verenigd in de Nationale Arbeidsraad (NAR) woensdag. Onder invloed van de inflatie ligt dat bedrag hoger dan wat vakbonden en werkgevers vorig jaar overeenkwamen. Toen was sprake van een verhoging tot ruim 1.700 euro per maand.

De verhoging vloeit voort uit het sociaal akkoord dat vakbonden en werkgevers binnen de Groep van 10 vorig jaar in juni afklopten. Ze kwamen onder meer een verhoging van het zogenaamde gewaarborgd gemiddeld mininummaandinkomen (GGMMI) in verschillende fases overeen. In een eerste fase moet het minimumloon dit jaar in april met 76,28 euro bruto hoger gaan tot 1.702 euro per maand.

Maar dat wordt dus een hoger bedrag door de verschillende indexeringen, “aangezien de spilindex sinds de datum van de ondertekening van deze overeenkomst drie keer werd overschreden”. In een collectieve arbeidsovereenkomst die woensdag ondertekend werd, is het bedrag, met inbegrip van de verhogingstoeslag, op 1 april aangepast om rekening te houden met die indexoverschrijdingen. “Zo wordt het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen verhoogd tot 1.806,16 euro”, dixit de NAR. Het indexcijfer van de consumptieprijzen van februari wordt in aanmerking genomen.

De sociale partners kwamen vorig jaar een verhoging van de minimumlonen in vier fases overeen. In twee latere fases (april 2024 en 2026) komt er telkens 35 euro bruto bij. Er is ook nog sprake van een vierde stap voor een verhoging van het minimumloon: vanaf april 2028 is nog een verhoging mogelijk, onder meer op voorwaarde dat dit in lijn is met de buurlanden en mits een eventuele compensatie voor de werkgevers.

Het nieuwe GGMMI is voorts een enkel bedrag. Er is met andere woorden geen specifiek minimumloon meer voorzien voor 18- en 19-jarigen. De federale regering zei vorig jaar dat ze het akkoord van de sociale partners getrouw zal uitvoeren.

Unizo tevreden

De sociale partners hadden vorig jaar gevraagd om de verhoging “te compenseren via de fiscale en sociale werkbonus” en om “de meerkost voor de werkgever zo maximaal mogelijk te compenseren door de invoering van een zeer lage loongrens”. Ook over die items stelde de NAR woensdag twee adviezen, voor de betrokken ontwerpen van koninklijk besluit, op. De sociale partners vragen nog enkele aanpassingen.

Ondernemersorganisatie Unizo is tevreden dat het hogere mimimumloon naar eigen zeggen niet ten koste gaat van jobs of van de werkgever. “De stijging van het minimumloon is een positieve zaak, want het versterkt de koopkracht voor de laagste inkomens en zorgt ervoor dat werken loont. Het verschil met wie een uitkering krijgt wordt op deze manier weer een stuk vergroot. Bovendien gaat het niet ten koste van de werkgever en worden dus geen jobs vernietigd” , zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.