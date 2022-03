Remco Evenepoel panikeerde nooit na uitval Pogacar in Tirreno-Adriatico: “Ik hoop dat hij héél moe wordt”

Tadej Pogacar is intussen tot op drie seconden genaderd van Remco Evenepoel in het klassement van Tirreno-Adriatico. De Sloveen greep andermaal bonificatieseconden. “Ik had wel verwacht dat Tadej opnieuw voluit zou gaan voor de bonificatieseconden”, aldus Evenepoel na afloop.

Opschudding in de Tirreno-Adriatico. Na de tussensprint trok Tadej Pogacar vol door. Evenepoel, die op voorhand al had aangegeven zich niet te mengen in die sprint, zag het met lede ogen aan. “Maar ik vond het wel een beetje raar dat hij daarna doorzette omdat negen kansen op tien de etappe toch zou eindigen met een sprint, zeker met die tegenwind op het einde. We hebben met de ploeg nooit gepanikeerd dat ze gingen wegblijven”, aldus Evenepoel.

Alaphilippe sprong mee met Pogacar in de strijd om de bonificatieseconden. “Er was niet meteen iets afgesproken”, aldus Evenepoel. “Vlak voor de klim werd in mijn oortje gezegd dat ik gewoon moest volgen op die klim en dat als er iemand mocht gaan, dat Julian (Alaphilippe, nvdr.) zou zijn. Hij kreeg groen licht om iets te doen. Zoals vooraf gezegd zijn we hier met twee leiders en elk van ons heeft z’n taken. Er was nooit een moment van onrust.”

Volgens Evenepoel zullen die paar seconden het verschil niet maken. “Het zal nog zwaar genoeg worden”, ging hij verder, “Te beginnen op donderdag. Ik was niet ontevreden dat Tadej vertrokken was, dat kost hem misschien wat krachten. Ik hoop dat hij moe wordt van al z’n aanvallen”, lachte Evenepoel. “Al verwacht ik dat niet meteen, hij is zo’n sterke renner, al was het vandaag wel een iets langere inspanning dan gisteren. Voor mij persoonlijk was het een goede dag, ik heb de etappe overleefd en ben de rit zonder kleerscheuren doorgekomen.”