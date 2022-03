Lorena Wiebes sprint naar eerste zege van het seizoen in Gooikse Pijl: “Ik kijk alvast uit naar de Belgische koersen”

De nieuwe grote lus met passage over de Congoberg leverde geen afscheiding op in de groep. Het peloton genoot blijkbaar van de stralende lentezon en meldde zich compact in Oetingen voor de negen resterende plaatselijke ronden van elk 12 kilometer. Daarin zat telkens de kasseizone van de Kasseide in Lieferinge met de Opperstebosstraat in Oetingen en de beklimming van de Bergstraat verweven.

Het hoge tempo zorgde voor een stevige uitdunning in het peloton. Met nog zes ronden voor de boeg probeerde Julie Van De Velde weg te rijden. Onze landgenote zag haar voorsprong oplopen tot 40 seconden. Onder impuls van de rensters van BikeExchange-Jayco en UNO-X werd Van De Velde op 52 kilometer van het einde gegrepen.

Ondanks enkele verwoede pogingen trok toch een ruime groep naar de eindmeet en daarin nam Lorena Wiebes de maat van iedereen. De Nederlandse volgt daarmee wereldkampioene Elisa Belsamo op als winnares van de Gooikse Pijl Oetingen. De Nederlandse won zelfs met enkele fietslengten voorsprong op het Italiaanse tweetal Chiara Consonni en Maria Confalonieri.

Winnares Lorena Wiebes: “Mijn ploeg had alles onder controle”

“Mijn ploeg had alles onder controle. Niet alleen in de finale maar de gehele wedstrijd eigenlijk. Esmée Peperkamp en Francesca Barale deden heel goed werk wat betreft de positionering in de laatste ronde en daarop nam Pfeiffer Georgi met Charlotte Kool over en ze konden daarop de lead-out nog opzetten. Ik hoefde het zo goed als alleen maar af te maken in de laatste honderden meters”, stelde Lorena Wiebes.

“Ik kijk vooral uit naar de volgende Belgische koersen. Ik word goed omringd in mijn team. Wij stonden maar met vijf aan de start maar eigenlijk hebben we deze koers helemaal gedomineerd. De ploeg klit goed aan elkaar. Ik genoot vandaag het vertrouwen toen duidelijk werd dat het zou uitmonden in de sprint en ik heb dat vertrouwen toch niet beschadigd denk ik. Op naar de Ronde van Drenthe.”